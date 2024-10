Der 1. FC Magdeburg wollte in der Länderspielpause beim VfL Wolfsburg testen, doch sagte der Bundesligist kurzfristig ab. Ein neuer Gegner ist inzwischen gefunden.

Weil der VfL Wolfsburg das geplante Testspiel kurzfristig absagte, spielt der 1. FC Magdeburg jetzt am Donnerstag gegen Energie Cottbus.

Magdeburg/Wolfsburg/DUR – Am 10. Oktober sollte der FCM beim Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Testspiel antreten. Daraus wurde aber nichts: Die Partie wurde am Mittwoch kurzfristig abgesagt.

Eigentlich sollte um 13 Uhr auf einem Nebenplatz der Volkswagen-Arena in Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt werden. Allerdings bekommt der Bundesligist wegen Verletzungen und zahlreicher Länderspiel-Abstellungen keine Mannschaft auf den Rasen und sagte daher kurzfristig ab.

1. FC Magdeburg testet gegen Energie Cottbus

Der 1. FC Magdeburg wird in der Länderspielpause aber dennoch testen. Am Donnerstag um 14 Uhr spielt der Zweitligist in der heimischen Avnet-Arena gegen den Drittligisten Energie Cottbus. Zuschauer sind für die Partie nicht zugelassen.

Für Freitag bis Sonntag hatte das Team eigentlich drei freie Tage versprochen bekommen.