Eigentlich will sich Malik Tillman mit guten Leistungen in Eindhoven für den FC Bayern empfehlen. Doch dafür muss er etwas früher aufstehen.

Ist aktuell von den Bayern an PSV Eindhoven ausgeliehen: Malik Tillmann (l).

Almere - Weil er nicht rechtzeitig aus dem Bett gekommen ist, hat Bayern-Leihgabe Malik Tillman das Auswärtsspiel der PSV Eindhoven bei Almere City verpasst.

Der 21 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler habe verschlafen, begründete PSV-Coach Peter Bosz das Fehlen von Tillman im Kader für das Spiel am Samstagabend. „Er wollte noch nachkommen, aber ich habe gesagt, dass das nicht nötig ist“, sagte Bosz nach dem 4:0 seines Teams. Tillman, der in der Saison 2021/22 vier Bundesligapartien für Bayern München bestritten hatte, war im Sommer für ein Jahr an Eindhoven ausgeliehen worden.