Valladolid - Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Kylian Mbappé unterlag auswärts Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:0). Carlos Romero war mit seinem Treffer in der 85. Minute der Matchwinner für die Katalanen.

Der Meister aus Madrid muss zudem um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger bangen. Der 31-Jährige wurde bereits in der 15. Minute mit einer Muskelverletzung ausgewechselt. Eine genaue Diagnose liegt noch nicht vor.

Trotz der Pleite bleiben die Königlichen in der Primera División an der Tabellenspitze mit 49 Punkten. Lokalrivale Atlético Madrid ist nach einem 2:0 (1:0) gegen RCD Mallorca aber nur noch einen Punkt schlechter. Dritter ist der FC Barcelona (42). Die Mannschaft von Hansi Flick trifft am Sonntag (14.00 Uhr) auf Deportivo Alaves und kann den Rückstand ebenfalls verkürzen.

Viel Aufregung gab es nach einem harten Foul an Mbappé (61.). Der Franzose wurde von Romero von hinten umgegrätscht. Der Espanyol-Spieler sah nur die Gelbe Karte. Real-Coach Ancelotti sagte nach der Partie, dass die Entscheidung des Schieds- und des Videoschiedsrichters für ihn „unerklärlich sei.“ Romero selbst räumte spanischen Medienberichten zufolge ein: Die Aktion sei ein „ein bisschen hässlich“ gewesen.