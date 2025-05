Barcelona - Die Fahrerin, die kurz vor dem wichtigen Fußball-Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona am Donnerstag mehrere Fans angefahren hat, ist von einer Haftrichterin auf freien Fuß gesetzt worden. Die Richterin ordnete jedoch die Entziehung des Führerscheins sowie die Beschlagnahme des Autos der 34-Jährigen an, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtet. Zudem muss sie sich regelmäßig bei Gericht melden. Der Frau werden demnach fahrlässige Körperverletzung, ein Verstoß gegen die Verkehrssicherheit sowie das Nichtbefolgen behördlicher Anweisungen zur Last gelegt.

Bei dem Vorfall wurden 17 Menschen verletzt, die meisten nur leicht. Schlimm habe es aber einen 41 Jahren alten Mann erwischt, der mit einer schwereren Kopfverletzung im künstlichen Koma auf der Intensivstation liege. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Panik bei Fahrerin

Was war passiert? Die Frau war von einem Parkplatz auf die Straße in der Nähe des Espanyol-Stadions auf die öffentliche Straße eingebogen, wo sich viele Fans aufhielten. Ein Teil von ihnen sei aggressiv auf das Auto losgegangen, einige auf das Dach geklettert und hätten die Heck- sowie eine Seitenscheibe eingeschlagen. Andere rüttelten heftig an dem Wagen und bewarfen es mit allen möglichen Gegenständen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf den Untersuchungsbericht der Polizei. Die Frau habe angegeben, in ihrer Panik Brems- und Gaspedal verwechselt zu haben, als sie plötzlich durch die Menge fuhr und gegen einen Zaun prallte.

Derby wurde kurz unterbrochen

Der Unfall geschah am späten Donnerstagabend unweit des Espanyol-Stadions im Barcelona-Vorort Cornellà de Llobregat. Da die Hintergründe und Schwere des Vorfalls zunächst unbekannt waren, wurde sogar das Stadtderby wenige Minuten nach Anpfiff kurz unterbrochen. Da sich die Folgen aber in Grenzen hielten, wurde der Titelgewinn des FC Barcelona von Trainer Hansi Flick durch den 2:0-Erfolg über den Stadtrivalen dadurch nicht wirklich überschattet, nach dem Abpfiff wurde bei Barça viel gefeiert.