Frankfurt/Main - Der neue ukrainische Nationaltrainer Serhij Rebrow will mit dem Benefiz-Länderspiel am Montag in Deutschland für ein bisschen Freude in seinem Heimatland sorgen.

„Für mich bedeutet der Fußball Emotionen“, sagte der 49-Jährige, der erst seit ein paar Tagen im Amt ist, in Bremen. „In unserem Land, unserem Volk fehlen die Emotionen. Im Krieg schaut jeder auf die Nachrichten, auf das, was passiert - wir auch.“

Deshalb habe er seinen Spielern gesagt, „wir müssen den Menschen in der Ukraine Emotionen geben, um sie zu unterstützen“, äußerte der frühere Nationalspieler. „Auf dem Platz müssen wir unseren Charakter zeigen. Das ist sehr wichtig. Für mich ist es sehr wichtig, hier zu sein und zu zeigen, dass die Ukraine am Leben ist, und dass wir Fußball spielen.“

„Es ist hart für die Spieler“

Die Partie im Weserstadion wird am Montag um 18.00 Uhr (ZDF) angepfiffen, der Deutsche Fußball-Bund spendet die Einnahmen der Partie zur Unterstützung der Ukraine, die vor weit über einem Jahr von Russland angegriffen wurde. „Es ist hart für die Spieler, aber wir müssen stark sein, weil wir Ukrainer sind“, sagte Kapitän Andrij Jarmolenko. „Wir müssen Fußball spielen für unsere Fans, für unser Volk, um ihnen etwas Positives zu geben.“

In der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland belegt die Ukraine in der Gruppe C mit den Favoriten England und Italien nach einem Spiel den vierten Platz, am kommenden Freitag spielt die Rebrow-Auswahl in Nordmazedonien, am folgenden Montag geht es gegen Malta. „Wir kämpfen um die Qualifikation“, sagte Rebrow. „Wir repräsentieren die Ukraine in Europa. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir uns auf die Spiele konzentrieren.“