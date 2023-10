Nyon - Wegen der angespannten Sicherheitslage werden „bis auf Weiteres“ keine internationalen Spiele der Europäischen Fußball-Union in Israel angepfiffen. Das teilte das UEFA-Exekutivkomitee mit. Der israelische Verband sowie die Vereine Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv seien aufgefordert, alternative Austragungsorte „außerhalb des israelischen Staatsgebiets für ihre Heimspiele vorzuschlagen“.

Zudem werden die kommenden Spiele der beiden Vereine verschoben. Maccabi Haifa spielt in der Europa League statt am 26. Oktober nun am 6. Dezember beim FC Villarreal. Die Partie von Maccabi Tel Aviv in der Conference League gegen den ukrainischen Vertreter Zorya Luhansk wurde vom 26. Oktober auf 25. November 2023 verschoben.

Seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober haben militante Palästinenser Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Das Palästinensergebiet wird von der islamistischen Hamas kontrolliert, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird.

Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober ein Massaker im israelischen Grenzgebiet mit mehr als 1400 Toten verübt. Israel nahm daraufhin Luftangriffe in dem Küstenstreifen auf.