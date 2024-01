München - Trainer Thomas Tuchel und die Profis des FC Bayern haben beim Training der toten Vereinsikone Franz Beckenbauer gedacht.

Der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters und seine Spieler posierten vor dem Start der Einheit am Mittag mit einem aktuellen FCB-Jersey mit einem „Danke Franz“-Aufdruck sowie einem Original-Trikot des früheren Ausnahmefußballers, das er am 26. Juni 1965 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga beim historischen 8:0-Sieg gegen Tennis Borussia Berlin getragen hatte.

Wie die Münchner weiter mitteilten, trugen im Anschluss Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. während des Trainings Trauerflor im Gedenken an den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. „Das Team als Herzstück des gesamten Vereins steht in Trauer an der Seite seiner Familie und Freunde“, hieß es in der Mitteilung.