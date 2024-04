Berlin - Wenn Bayer 04 Leverkusen bereits am 29. Spieltag die Meisterschaft perfekt macht, wird es eine der frühesten Titel-Entscheidungen in der Geschichte der Fußball-Bundesliga sein.

Schneller war bisher nur der deutsche Rekordmeister FC Bayern. Die Münchner sicherten sich die Meisterschale in der Saison 2013/2014 noch zwei Spieltage früher am 27. Im Jahr zuvor war es ihnen am 28. Spieltag gelungen, in der Spielzeit 2017/18 am 29., der nun auch für die Leverkusener ansteht. Vor ihrem Spiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen hat die wettbewerbsübergreifend immer noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso 16 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern und den VfB Stuttgart.

Die frühesten deutschen Meister:

Entscheidung am 27. Spieltag:

2013/14 FC Bayern München - 3:1 bei Hertha BSC

Entscheidung am 28. Spieltag:

2012/13 FC Bayern München - 1:0 bei Eintracht Frankfurt

Entscheidung am 29. Spieltag:

2017/18 FC Bayern München - 4:1 beim FC Augsburg

Entscheidung am 30. Spieltag:

1972/73 FC Bayern München - 6:0 gegen 1. FC Kaiserslautern

2002/03 FC Bayern München - 2:0 beim VfL Wolfsburg

2014/15 FC Bayern München - 1:0 gegen Hertha BSC