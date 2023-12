Manchester - Trainer Erik ten Hag ist trotz der schlechten Ausgangslage von Manchester United davon überzeugt, dass Englands Fußball-Rekordmeister im Heimspiel gegen den FC Bayern München das Achtelfinale der Champions League doch noch erreichen kann.

„Ich weiß, dass meine Mannschaft auf dem höchsten Niveau spielen kann. Wenn wir den richtigen Spirit haben, können wir jeden Gegner schlagen“, sagte der Niederländer vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Stadion Old Trafford.

Die noch ungeschlagenen Bayern stehen bereits vor dem letzten Spieltag in Gruppe A als Erster und Achtelfinal-Teilnehmer fest. Man United ist mit vier Punkten Tabellenletzter. Der FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul haben vor ihrem direkten Duell jeweils fünf Zähler auf dem Konto.

14 Gegentore in fünf Gruppenpartien

„Wir sind positiv. Wir wissen, was wir zu tun haben: Wir müssen gewinnen, um in Europa zu bleiben“, sagte ten Hag. Bei einem Sieg gegen die Bayern und einem Unentschieden zwischen Kopenhagen und Galatasaray würde Manchester United doch noch auf Platz zwei vorrücken und damit die K.o.-Phase der Königsklasse erreichen.

Das Hinspiel in München hatten die Engländer mit 3:4 verloren. Ein großes Problem von Manchester ist die instabile Defensive. 14 Gegentore kassierte ten Hags Mannschaft in fünf Gruppenpartien. In der Premier League gab es vor dem Bayern-Spiel zudem eine 0:3-Heimniederlage gegen AFC Bournemouth. Ten Hag sieht das Hauptproblem in vielen erzwungenen Wechseln durch Verletzungen und Krankheiten. Darunter litten die Automatismen in der Abwehr.