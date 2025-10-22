Offizielle Teamfotos der deutschen Fußball-Nationalspielerinnen werden bald mit einem Smartphone geknipst. Mit dem Tech-Partner verlängerte der DFB den Vertrag bis 2029.

Der DFB hat den Vertrag mit einem Tech-Partner verlängert.

Frankfurt/Main - Das offizielle Teamfoto der DFB-Auswahl vor internationalen Turnieren und die Einzelporträts der Fußball-Nationalspielerinnen werden künftig mit einem Smartphone aufgenommen. Das gab der DFB im Rahmen der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem dafür vorgesehenen Partner Google Pixel (bis 2029) bekannt.

Die Partnerschaft helfe, „den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren und neue Zielgruppen zu erreichen“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer laut Mitteilung.

Google Pixel ist seit 2023 auch Namenssponsor der Frauen-Bundesliga. Der Vertrag gilt bis einschließlich der Saison 2026/2027. Wie es danach weitergeht, ist offen.