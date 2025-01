Liverpool - Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat nach Angaben seines Vaters Errol Interesse am Kauf des englischen Fußballclubs FC Liverpool. „Oh ja, aber das heißt nicht, dass er ihn kauft“, sagte Errol Musk dem britischen Radiosender „Times Radio“ auf Nachfrage. „Ich kann das nicht kommentieren. Sie werden den Preis sonst anheben.“

Der FC Liverpool befindet sich in Besitz der Fenway Sports Group. An den Gerüchten sei nichts dran, erklärte ein Sprecher. Die US-amerikanische Investmentfirma hatte den Traditionsclub 2010 gekauft. Die Reds sind derzeit sowohl in der Premier League als auch in der Champions League Tabellenführer.

Elon Musk, unter anderem Besitzer der Plattform X, ist ein Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte zuletzt auch mehrfach seine Unterstützung für die AfD im Bundestagswahlkampf bekundet und sich für den inhaftierten britischen Rechtsextremen Tommy Robinson eingesetzt.