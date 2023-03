Glasgow/Bursa - Spanien hat im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Luis de la Fuente überraschend die erste Niederlage kassiert.

Der Favorit verlor sein EM-Qualifikationsspiel in Schottland mit 0:2 (0:1). Scott McTominay (7. Minute/51.) von Manchester United erzielte beide Treffer für die Schotten, die nach dem zweiten Sieg auf den Spitzenplatz der Gruppe A vorrückten. De la Fuente hatte im Vergleich zum 3:0-Erfolg zuletzt gegen Norwegen stark rotiert, zum Erfolg führte das nicht.

Auch der deutsche Trainer Stefan Kuntz erlebte mit der Türkei einen enttäuschenden Abend. Gegen den WM-Dritten Kroatien verloren die Türken in Bursa 0:2 (0:2). Mittelfeldspieler Mateo Kovacic (20./45.+4) vom FC Chelsea machte beide Treffer.

Die Schweiz holte auch dank der Tore von zwei Bundesliga-Profis den zweiten Sieg in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland. Ruben Vargas (39.) vom FC Augsburg und Silvan Widmer (52.) vom FSV Mainz 05 trafen in Genf beim 3:0 (1:0) gegen Israel. Den weiteren Treffer erzielte Zeki Amdouni (48.). Die Schweizer sind Tabellenführer ihrer Gruppe.