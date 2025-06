Sie ist eine Schlüsselspielerin im Team der Weltmeisterinnen. Doch Aitana Bonmati zieht sich in der Vorbereitung eine Erkrankung zu. Jetzt gibt es positive Signale für die EM in der Schweiz.

Madrid - Weltfußballerin Aitana Bonmati steht Spanien bei der EM der Frauen nach ihrer Meningitis-Erkrankung wohl zur Verfügung. Die Mittelfeldspielerin habe das Krankenhaus am Sonntag verlassen und werde in den kommenden Tagen zum Team stoßen, teilte der spanische Fußball-Verband RFEF mit. Nähere Angaben zum Zustand der 27-Jährigen machte RFEF aber nicht.

Bonmati war am Freitag in ein Krankenhaus in Madrid gebracht worden, bei ihr wurde eine Hirnhautentzündung festgestellt. Darüber hatte Nationaltrainerin Montse Tomé nach dem 3:1 in einem Testspiel gegen Japan berichtet. „Aitana ist eine sehr wichtige Spielerin für uns und wir werden auf sie warten“, hatte Tomé gesagt.

Bonmati holte schon viele Titel

Bonmati wurde 2023 und 2024 zur Weltfußballerin gekürt und gewann mit Spanien 2023 den WM-Titel. Mit dem FC Barcelona holte sie dreimal die Champions League.

Spanien trifft bei der EM in der Schweiz am Donnerstag im ersten Spiel auf Portugal. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Belgien und Italien.