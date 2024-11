Deutschland hat schon so viele Siege wie in den drei vorherigen Auflagen der Nations League zusammen. Das Viertelfinale ist erreicht. Jetzt soll auch Platz eins her. Das könnte schnell gelingen.

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Platz eins in der Nations League als klares Ziel ausgegeben. Mit zehn Punkten führt die Fußball-Nationalmannschaft die Gruppe 3 der Liga A vor den Niederlanden und Ungarn (je 5 Punkte) und Bosnien-Herzegowina (1) an. Die Qualifikation für das Viertelfinale ist damit schon sicher.

Die Chancen stehen gut, schon am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina auch den Gruppensieg perfekt zu machen. Gelingt dies noch nicht, bietet das abschließende Duell mit Ungarn am folgenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest eine weitere Chance.

Als Gruppenerster spielt Deutschland in der ersten K.-o.-Runde im März 2025 gegen einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe. Stand jetzt wären Kroatien, Dänemark und Frankreich die Optionen.

So wird Deutschland schon am Samstag Gruppensieger:

- mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

- mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina, wenn Ungarn nicht gegen die Niederlande gewinnt

- mit einer Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina, wenn die Niederlande und Ungarn unentschieden spielen