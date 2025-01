Drei deutsche Teams sind in der Champions League noch dabei. Dortmund und der FC Bayern müssen in die Playoffs, Leverkusen steht im Achtelfinale. Das ist das Wichtigste vor der ersten Auslosung.

So geht es in der Champions League weiter

Berlin - Nach dem XXL-Vorrundenspieltag zum Abschluss der Ligaphase der Champions League kennen auch die deutschen Clubs ihr weiteres sportliches Programm. Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale, Borussia Dortmund und der FC Bayern müssen in die Playoffs, der VfB Stuttgart und RB Leipzig sind raus. Am Freitag wird in Nyon um 12.00 Uhr die erste K.-o.-Runde ausgelost. So geht es nun in der Königsklasse weiter:

Gegen wen spielen die deutschen Clubs?

Die komplette K.o.-Phase wird über einen Turnierbaum wie im Tennis ausgetragen. Für die Auslosung werden dabei Pärchen von Teams gebildet, die in der Abschlusstabelle direkt aufeinanderfolgen: So beispielsweise Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund als Neunter und Zehnter. Sie können gegen Sporting Lissabon (23.) und den FC Brügge (24.) gelost werden.

Es gibt keine weiteren Einschränkungen: Clubs können sowohl auf Teams aus dem gleichen Land treffen als auch auf Mannschaften, gegen die sie bereits in der Vorrunde gespielt haben.

Bei einem Weiterkommen ginge es für Dortmund im Achtelfinale gegen den OSC Lille oder Aston Villa.

Der FC Bayern steht in den Playoffs vor einem Duell mit Manchester City oder Celtic Glasgow. Sollten sich die Münchner durchsetzen, wären Leverkusen oder Atlético Madrid der nächste Gegner.

Für Leverkusen gibt es bei der Auslosung am Freitag noch keine Neuigkeiten. Mögliche Gegner des deutschen Meisters im Achtelfinale sind der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow.

So funktioniert der neue Modus?

In der K.-o.-Phase werden wie gewohnt Hin- und Rückspiele gespielt. Die Teams, die die Ligaphase auf einem besseren Tabellenplatz abgeschlossen haben, haben in den Playoffs im Rückspiel Heimrecht. Dortmund und Bayern haben diesen Vorteil. Im Achtelfinale darf das direkt qualifizierte Team zunächst auswärts ran, damit auch Leverkusen. Ab dem Viertelfinale wird ausgelost, wer in welchem Spiel Heimrecht hat.

Wann geht es weiter?

Die Hinspiele der Playoffs finden am 11. und 12. Februar statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 18. und 19. Februar. Am 21. Februar werden die Achtelfinals ausgelost. Die Runde der besten 16 Teams wird am 4./5. sowie 11./12. März ausgespielt. Das Finale findet am 31. Mai in München statt.