Berlin - Der slowenische Fußball-Schiedsrichter Slavko Vincic leitet das Finale der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid am 1. Juni (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion. Das gab die UEFA-Schiedsrichterkommission bekannt.

Der 44-Jährige, der auch bei der EM in Deutschland im Einsatz ist, hatte bereits das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und Atlético Madrid (4:2) gepfiffen. Vincic zeigte da über die gesamte Spielzeit eine souveräne Leistung. Es ist sein zweites UEFA-Clubfinale, nachdem er bereits das Endspiel der Europa League 2021 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers gepfiffen hatte, welches die Hessen im Elfmeterschießen für sich entschieden.

Derweil übernimmt der Rumäne Istvan Kovacs die Leitung des Finals der Europa League zwischen dem deutschen Meister Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo. Die Partie findet am 22. Mai (21.00 Uhr) in Dublin statt. Der 39-jährige Kovacs ist ebenfalls bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei, auch für ihn ist es das zweite Finale in einem Club-Wettbewerb.

Das Endspiel in der Conference League zwischen Olympiakos Piräus und den AC Florenz am 29. Mai (21.00 Uhr) in Athen leitet der Portugiese Artur Soares Dias. Die Engländerin Rebecca Welch pfeift das Champions-League-Finale der Frauen am 25. Mai (18.00 Uhr) im spanischen Bilbao, wo der FC Barcelona und Olympique Lyon aufeinandertreffen.