Dortmund - Matthias Sammer wird beim nächsten Champions-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht als TV-Experte für Prime Video arbeiten. Das hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur private Gründe. Der auch als BVB-Berater tätige Sammer hat demnach schon vor mehreren Wochen gegenüber dem Online-Sender des Internethändlers Amazon angekündigt, am kommenden Dienstag pausieren zu wollen.

Der BVB spielt in der Zwischenrunde der Champions League bei Sporting Lissabon (21.00 Uhr). Prime Video überträgt an den Dienstagen das Topspiel der Königsklasse. Alle anderen Partien laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Internetsender DAZN. Am Dienstag in einer Woche beim Bayern-Heimspiel gegen Celtic Glasgow soll Sammer wieder für Prime Video arbeiten.

Der BVB-Berater hatte nach der 1:2-Niederlage des Revierclubs in der Champions-League-Vorrunde beim FC Bologna in der Live-Übertragung harsche Kritik an der Dortmunder Mannschaft geübt. Er war dafür unter anderem von Lothar Matthäus kritisiert worden.

„Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung“, hatte Sammer bei Prime Video zum letzten Spiel von Trainer Nuri Sahin gesagt. „Wenn du das heute siehst, denkst du, die Grundlage ist nicht da. Leider kann die Mannschaft auch nicht verteidigen. Angreifen kann sie auch nicht.“