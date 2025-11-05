Cristiano Ronaldo spricht in einem Interview über sein mögliches Karriereende – und verrät, warum der WM-Titel nicht sein großer Traum ist.

Berlin - Die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer wird wohl die letzte für Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. Der 40 Jahre alte Offensivspieler kündigte in einem Interview sein baldiges Karriereende an, ohne allerdings ein genaues Datum zu nennen. „Ich werde vorbereitet sein. Es wird natürlich hart und schwierig werden. Wahrscheinlich werde ich weinen“, sagte Ronaldo als Gast des Formats „Piers Morgan Uncensored“.

Er habe sich aber seit seinem 25. oder 26. Lebensjahr „auf meine Zukunft vorbereitet“, ergänzte der bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Ronaldo. In der im vergangenen Monat erschienenen „Forbes“-Liste der weltweit am besten bezahlten Fußballer liegt der fünfmalige Weltfußballer mit Einnahmen von rund 240 Millionen Euro in dieser Saison erneut ganz vorn.

„Nichts ist vergleichbar mit dem Adrenalinkick, den wir haben, wenn wir ein Tor schießen. Aber alles hat einen Anfang und ein Ende, also werde ich vorbereitet sein“, sagte Ronaldo, dem in über 1000 Spielen schon mehr als 950 Tore gelangen.

Ronaldo über die WM und Messi

Der Gewinn des WM-Titels fehlt dem Europameister von 2016 noch in seiner Titelsammlung, sei aber nicht sein Traum. „Um was zu entscheiden? Um zu entscheiden, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich einen Wettbewerb mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?“

Ronaldo, der fünfmal die Champions League gewann, wird häufig mit dem für Inter Miami spielenden Lionel Messi (38) verglichen. Argentiniens Superstar gewann 2022 die WM und sagte darüber, dass dies sein Lebenstraum gewesen sei. Zur Debatte, wer denn nun der bessere Fußballer sei, sagte Ronaldo: „Ist Messi besser als ich? Da bin ich anderer Meinung.“