Vier Clubs hoffen auf das große Finale – doch erst muss ein Olympiasieger per Los bestimmen, wer im DFB-Pokal-Halbfinale auf wen trifft.

Berlin - Rodel-Olympiasieger Max Langenhan wird die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals auslosen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, zieht der zweimalige Goldmedaillengewinner der Winterspiele am Sonntagabend (17.10 Uhr/ZDF) die Lose der vier Halbfinalisten FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und SC Freiburg.

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Männer wird am 21. und 22. April ausgetragen. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai statt.