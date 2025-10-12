weather bedeckt
WM-Qualifikation Riss in der Scheibe: Nigerias Nationalelf muss notlanden

Auf dem Rückflug vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho kommt es für die Super Eagles zu einem unangenehmen Zwischenfall in Angola. Inzwischen ist Nigerias Fußballteam sicher zurück.

Von dpa 12.10.2025, 14:06
Hatte nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho eine Schrecksekunde zu überstehen: Victor Osimhen (l). (Archivbild)
Hatte nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho eine Schrecksekunde zu überstehen: Victor Osimhen (l). (Archivbild) Sunday Alamba/AP/dpa

Uyo - Schock für die nigerianische Fußball-Nationalmannschaft: Auf der Rückreise vom WM-Qualifikationsspiel gegen Lesotho mussten die Super Eagles wegen eines Risses in der Windschutzscheibe in Angola notlanden. Der Vorfall ereignete sich nach einem routinemäßigen Tankstopp in Luanda. Wenige Minuten nach dem Start ereignete sich der Schaden am Charterflieger, so dass der Pilot die Maschine zurück in die angolanische Hauptstadt flog.

Inzwischen sei das Team um die beiden Starstürmer Victor Osimhen und Ademola Lookman sicher in Uyo gelandet, wo am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Benin im Kampf um das WM-Ticket ansteht, teilte der Verband NFF mit.

Die nigerianische Nationalmannschaft hatte am Freitag im südafrikanischen Polokwane gegen Lesotho 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die WM-Qualifikation gewahrt. Mit 14 Punkten liegt der dreimalige Afrikameister nur drei Zähler hinter Benin mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr. Zweiter ist Südafrika (15).