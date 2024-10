Der frühere Dortmunder Marco Reus benötigt mit den LA Galaxy noch einen Sieg für den Einzug in die nächste Playoff-Runde. Im ersten Match überragt ein früherer Frankfurter.

Reus startet mit LA Galaxy erfolgreich in die Playoffs

Carson - Der ehemalige Dortmunder Marco Reus hat mit den LA Galaxy das erste Playoffspiel in der Major League Soccer deutlich gewonnen. Das Team des früheren Nationalspielers gewann gegen die Colorado Rapids mit 5:0 (1:0) und benötigt noch einen Erfolg zum Einzug ins Halbfinale der Western Conference. Reus wurde in der 68. Minute eingewechselt.

Der frühere Frankfurter Bundesligaprofi Dejan Joveljic brachte den Hauptrundenzweiten aus dem Westen nach 32 Minuten in Führung. John Nelson (52.) und Riqui Puig nur zwei Minuten später erhöhten nach dem Seitenwechsel auf 3:0. Erneut Joveljic (75.) und Puig (87.) erzielten den 5:0-Endstand.

Das zweite von drei möglichen Partien findet am Freitag (Ortszeit) in Colorado statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel steigt am 9. November wieder im Stadion der LA Galaxy.