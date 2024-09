Marco Reus konnte sein fünftes Spiel in der Major League Soccer nicht beenden.

Los Angeles - Der ehemalige Dortmunder Marco Reus ist in der Major League Soccer verletzt ausgewechselt worden. Reus musste beim 4:2 seiner Los Angeles Galaxy gegen die Vancouver Whitecaps in der 66. Minute vom Feld. Unmittelbar nach dem ersten Tor für die Gäste kurz zuvor hatte er sich auf den Rasen gesetzt und an den rechten hinteren Oberschenkel gefasst.

„Er sagte, er hat angefangen etwas zu spüren und wollte kein Risiko eingehen“, sagte Trainer Greg Vanney. „Das ist das dritte Spiel in sieben Tagen.“ In der Partie hatte er bis dahin kaum auffällige Szenen, Vanney wirkte dennoch zufrieden mit seinem Star-Spieler.

Reus diesmal wieder in der Startelf

„Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, er ist ein schlauer Spieler. Wenn wir sehr schnell spielen oder es hin und her geht, wie das in der MLS manchmal ist, dann ist es nicht unbedingt sein Spiel. Aber ich kann nicht genug dazu sagen, wie sehr er ein Teamspieler ist und jedem hilft.“

Nach seiner Rolle als Einwechselspieler beim 2:4 gegen die Portland Timbers stand der 35-Jährige gegen Vancouver wieder in der Startelf. Für Reus, der nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund erstmals in seiner Karriere im Ausland Fußball spielt, war es der fünfte Einsatz nach seinem Wechsel in die Major League Soccer.

Die Los Angeles Galaxy sind Tabellenführer der Western Conference und bereits für die Playoffs qualifiziert.