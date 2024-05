2:2 in München - nun das Rückspiel in Madrid. Für Nationalspieler Toni Kroos ist der Heim-Faktor im Halbfinale der Champions League minimal. An Selbstvertrauen und Zuversicht mangelt es aber nicht.

Madrid - Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid geht mit einer Final-Einstellung ins Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München.

„Man braucht nicht rechnen. Das ist, was wir immer wollen: Finals spielen. Und das ist nichts anderes als ein Finale“, sagte der Mittelfeldspieler in seinem Podcast „Einfach Mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix Kroos. „Natürlich versuchen wir das als Vorteil zu nehmen, dass wir ein Heimspiel haben. Ich hoffe, das wird auch einer. Aber auf dem Niveau ist es trotzdem selten so, dass es eine andere Mannschaft so einschüchtert, dass sie ihren Fußball nicht spielen kann“, erklärte Kroos zur Ausgangslage nach dem 2:2 im Hinspiel in München.

Anpfiff des Rückspiels im Santiago Bernabéu in Madrid ist um 21.00 Uhr (DAZN). Grundsätzlich ist der 34-Jährige optimistisch. „Wir sind guten Mutes, dass wir da Mittwoch durchgehen. Alles andere wäre aber auch glaube ich nicht richtig“, sagte Kroos, der vergangene Woche in München nach einer starken Leistung viel Anerkennung bekam und durch einen perfekten Pass das 1:0 durch Vinícius Junior vorbereitet hatte.