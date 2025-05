Real Madrid bindet den talentierten Abwehrspieler Dean Huijsen für fünf Jahre an sich. Eine Ausstiegsklausel macht den Millionen-Transfer möglich.

Madrid - Real Madrid hat für die neue Saison den spanischen Jungstar Dean Huijsen unter Vertrag genommen. Der 20 Jahre alte Fußball-Nationalspieler wechselt vom englischen Premier-League-Club AFC Bournemouth zu den Königlichen. Der Abwehrspieler unterschrieb bei Real einen Fünf-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Bournemouth bestätigte in einer Vereinsmitteilung, dass Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Pfund (59,5 Millionen Euro) aktiviert habe.

Huijsen war im vergangenen Sommer von Juventus Turin in die Premier League gewechselt und entwickelte sich dort prächtig. Er kam in bislang 30 von 36 Spielen zum Einsatz und trug entscheidend dazu bei, dass Bournemouth schon zwei Spieltage vor Saisonende mit 53 Punkten einen neuen Vereinsrekord in Englands Eliteliga aufgestellt hat.

In Amsterdam geboren, für Spanien entschieden

Im März kam der 1,95 Meter große Innenverteidiger als Folge starker Leistungen im Verein zu seinem ersten Länderspiel für Spanien. Der in Amsterdam geborene Huijsen hatte während seiner Zeit als Junioren-Nationalspieler auch Partien für die U-Auswahlmannschaften der Niederlande absolviert.

Unter welchem Chefcoach Huijsen bei Real trainieren wird, steht noch nicht fest. Star-Trainer Carlo Ancelotti wird die Madrilenen am Saisonende verlassen und den Job als Nationaltrainer von Rekordweltmeister Brasilien antreten. Der spanische Rekordmeister hat sich bislang noch nicht zur Trainer-Personalie geäußert.

Als heißer Kandidat auf die Ancelotti-Nachfolge gilt Xabi Alonso. Der Spanier hatte seinen Abschied als Trainer von Bayer Leverkusen zum Saisonende angekündigt. Für die Königlichen hatte der 43-Jährige von 2009 bis 2014 gespielt.