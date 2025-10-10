Zehn Tore in einem Länderspiel, das hat Österreich noch nie zuvor geschafft. Ein Ex-Bundesliga-Profi trifft vierfach und Trainer Ralf Rangnick findet: „Wir hätten noch deutlich mehr machen können.“

Wien - Österreichs Nationaltrainer freute sich nach dem Rekordsieg seiner Mannschaft gegen San Marino vor allem über die Auswirkungen für die WM-Qualifikation. „Es geht darum, das beste Torverhältnis zu haben. Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben. Es war heute ein Riesenschritt“, sagte er nach dem 10:0 in Wien. „Wir haben eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt über 93 Minuten. Wir waren extrem darauf aus, Tore zu schießen. Am Ende 10:0, wir hätten noch deutlich mehr machen können. Aber trotzdem musst du in so einem Spiel einmal auftreten, wie wir es gemacht haben.“

Ein Viererpack des überragenden Marko Arnautovic (8./47./83./84.) legte die Grundlage. Mit nun 45 Toren ist der Angreifer Rekordtorschütze seines Landes und überholte Toni Polster (44 Tore). „So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu erleben, ist Wahnsinn“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi. Die weiteren Tore machten Romano Schmid (7. Minute), Michael Gregoritsch (24.), Stefan Posch (30./42.), Konrad Laimer (45.) und Nikolaus Wurmbrand (76.). Noch nie hatten die Österreicher höher gewonnen. Der bislang höchste Erfolg war 1977 ein 9:0 gegen Malta gewesen.

Nach mehreren Sprunggelenks-Operationen hatte Rangnick das Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh am Spielfeldrand verfolgt. Die Österreicher rückten nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel auf Platz eins ihrer Gruppe vor und zogen an Bosnien-Herzegowina (ein Spiel mehr) vorbei.