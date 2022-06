Ralf Rangnick im Interview (2): Bei RB Leipzig weiß niemand, was eine Krise ist

Im zweiten Teil des exklusiven Interviews sprach Ralf Rangnick, Fußball-Chefberater von Red Bull, mit Martin Henkel und Ullrich Kroemer über seinen Ex-Klub RB Leipzig, den Transfersommer, die Entwicklung der Spieler, Timo Werners Bayern-Pläne und das Interesse des AC Mailand am Trainer Rangnick.Hier können Sie Teil eins des Interviews nachlesen.

Peter Gulacsi hat neulich gesagt, dass ein Verein wie RB Leipzig auch Identifikationsfiguren und erfahrene Spieler braucht. Wie denken Sie über die Zukunft von langjährigen Protagonisten wie Yussuf Poulsen und Emil Forsberg?

Vor dieser Frage standen wir in der Vergangenheit immer wieder mal, zum Beispiel nach dem Aufstieg in die 2. Liga bei Daniel Frahn und 2018 bei Dominik Kaiser. Oder zuletzt bei Diego Demme.

Haben Sie RB geraten, dem Wechsel von Demme nach Neapel zuzustimmen?

Meine erste Frage war: Wie sieht der Trainer das? Mich verbindet ja mit all diesen Spielern, von denen ich fast alle selber nach Leipzig geholt habe, eine spezielle Geschichte. Ich bin da durch die lange Zeit der persönlichen Zusammenarbeit vielleicht manchmal etwas zu emotional. Aber als Julian Nagelsmann gesagt hat, dass er Diego keine Steine in den Weg legen will, habe ich auch zugestimmt. Aber zurück zur Ausgangsfrage.

Bitte.

Forsberg und Poulsen haben beide auch in dieser Saison schon gezeigt, dass sie noch immer einen hohen Stellenwert im Team haben. Natürlich wünscht sich Yussi, dass er mehr spielt. Ähnlich ist das bei Emil Forsberg. Also ist es eine Abwägung: Wie wahrscheinlich ist es für den Trainer, dass beide zum Einsatz kommen? Und wie sehen die Spieler selber Ihre Situation?

Poulsen hat unter Ihnen seine vielleicht bislang beste Saison gespielt.

Letztes Jahr war er der beste Yussuf Poulsen, den es bis dato gab. Seine aktuelle Situation erinnert mich ein bisschen an das zweite Jahr unter Ralph Hasenhüttl. In dem hat Yussi auch nicht so viel gespielt und war latent unzufrieden. Patrik Schick macht es gut, das muss man ehrlich sagen. Trotzdem bleibe ich dabei: Yussuf spielt in der Kabine, in der Mannschaft eine enorm wichtige Rolle. Da muss schon sehr viel zusammenkommen, um einen Spieler wie ihn abzugeben: Der Trainer muss dem zustimmen, der Spieler muss wegwollen und die Ablöse muss dem aktuellen Marktwert entsprechen.

Steht RB vor einem Umbruch in diesem Sommer?

Ich sehe keinen Umbruch. Bei Dayot Upamecano zum Beispiel habe ich vor Corona befürchtet, dass er RB Leipzig verlässt. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er wirklich geht. Die Spieler wissen alle, was sie an der Mannschaft und der Stadt haben und dass sie im Zweifelsfall, trotz Corona, pünktlich ihr Gehalt bekommen.

Wie sieht Ihr Wunschszenario für diesen Transfersommer aus?

Mir wäre am liebsten, wenn die Mannschaft zusammenbliebe. Dann bräuchtest du nur ganz wenig zu machen. Julian hat zurzeit 20 potenzielle Stammspieler zur Auswahl. Wenn partout einer wegwill, weil er seiner Meinung nach zu wenig Spielzeit hat, dann müsste man denjenigen ersetzen. Aber das betrifft dann maximal ein oder zwei Positionen und hat nichts mit einem Umbruch zu tun. Ich bin überzeugt, dass bei kaum einem anderen Klub europaweit so viele Spieler schon so lange zusammenspielen. Was die Startelf anbetrifft sowieso.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Einfluss, den Sie aktuell bei RB Leipzig haben?

Das Besondere an der Entwicklung der letzten Jahre bei RB Leipzig ist ja, dass alle Beteiligten gar nicht wissen, was eine Krise ist. Die einzige kleine Delle hatten wir, als wir im ersten Zweitligajahr nicht aufgestiegen sind. Der Austausch mit dem Trainer ist da, er weiß auch, dass er mich jederzeit um Rat fragen kann. Aber Julian ist ein Trainer, der selber klare Vorstellungen hat. Das war ja auch einer der Gründe, die mich dazu gebracht haben, ihn zu verpflichten und dann in eine andere Rolle zu gehen.

Weil Sie Konfliktpotenzial mit Julian Nagelsmann begrenzen wollten?

Nicht zwischen uns beiden, eher in der Interpretation von außen. Ich wollte, dass Julian als Trainer die Chance hat, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Das ist für ihn einfacher, als wenn ich als Sportdirektor noch täglich präsent gewesen wäre. Mein Abstand zum Trainer und zur Mannschaft ist derzeit größer, als ich das selbst vorher gedacht hätte. Aber es hat sich als richtig erwiesen, das so zu machen. Zu Markus Krösche habe ich zwar häufiger Kontakt, aber auch er hat hier jede Menge Entfaltungsmöglichkeiten.

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder mal vermeldet, Sie seien sich mit dem AC Mailand einig. War das nur Geraune?

Es hat Interesse vom AC Mailand gegeben. Aber durch Corona gibt es dort andere Themen, als zu überlegen, ob Ralf Rangnick ein Mann für sie wäre – und der AC Mailand etwas für mich.

In welcher Funktion könnten Sie sich denn vorstellen, nochmal bei einem Klub zu arbeiten – Trainer oder wie in Hoffenheim und Leipzig Baumeister?

Das ist immer davon abhängig, wie ein Klub aufgestellt ist und was er sucht. Mich interessieren keine finanziellen Aspekte, sondern für mich geht es darum: Hast du das Gefühl, dass du einen gewissen Einfluss hast? Und dabei geht es gar nicht so sehr um Macht, auch wenn man die sicherlich in bestimmten Situationen auch mal braucht, um gewisse Dinge auf den Weg zu bringen. Ich erinnere mich an die ersten Tage in Leipzig: keine Physios da, die Ärzte weg, kein Trainer da. In zwei Wochen sollte die Saison beginnen.

Sie brauchten schnelle Entscheidungen.

Erst habe ich in Großaspach Alex Zorniger verpflichtet, danach bin ich nach Leipzig und hatte binnen fünf Stunden zwei neue Physios und zwei neue Ärzte eingestellt. Alexander Sekora hatte mir die anderen empfohlen. Und mit Alex selber sowie den beiden Mannschaftsärzten Frank Striegler und Ralf Zimmermann sind acht Jahre später immer noch drei von den vieren da. Wenn ich also theoretisch nochmal darüber nachdenken sollte, woanders hinzugehen, dann muss es möglich sein, dass ich solche Dinge auf den Weg bringen kann.

Gehört der Trainerberuf zwangsläufig dazu oder sagen Sie, mich interessiert eigentlich nur noch das Architektonische?

Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Das käme auf den jeweiligen Klub an. Aber das ist alles hypothetisch: Ich lebe seit sechs Jahren in Leipzig, ich fühle mich hier extrem wohl und kann mir sehr gut vorstellen, noch länger hierzubleiben. Um über etwas anderes nachzudenken, müsste sehr viel zusammenkommen.

Einer der Spieler, den Sie nach Leipzig geholt haben, ist Timo Werner. Ist er in Ihren Augen reif für den Wechsel, sagen wir zum FC Liverpool oder dem FC Bayern?

Ich kenne seine Familie und die seiner Freundin sowie seinen Berater sehr gut. Er hat sich nochmal weiterentwickelt, gerade was seine Trefferquote anbetrifft und könnte unter Julian Nagelsmann und mit seinen Kollegen nochmal einen Sprung machen. Ich würde mich freuen, wenn er bliebe.

Und wenn er geht…

… ist RB Leipzig in meinen Augen so gut aufgestellt, dass man ihn ersetzen kann. Timo wird sich gut überlegen, ob er bei einem anderen Verein die Möglichkeit hat, so regelmäßig zu spielen, wie das hier der Fall ist. (mz)