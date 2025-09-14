Thomas Müller trifft in der Major League Soccer nicht nur vom Elfmeterpunkt. Mit den Vancouver Whitecaps hat der ehemalige Bayern-Star Historisches erreicht - und auch schon das erste Saisonziel.

Vancouver - Drei Treffer bei einer historischen Tor-Gala und die Playoff-Qualifikation mit den Vancouver Whitecaps: Besser hätte Thomas Müllers 36. Geburtstag nicht laufen können. Mit seinem kanadischen Team gelang dem überragenden Fußball-Weltmeister von 2014 beim 7:0 (4:0) gegen Philadelphia Union in der nordamerikanischen Major League Soccer der höchste Sieg der Club-Geschichte.

„Es fühlt sich richtig gut an. Ein perfekter Abend“, schwärmte Müller, der neuerdings einen markanten Bart trägt. Mit 52 Punkten haben die Whitecaps in der Western Conference nun frühzeitig das Ticket für die K.o.-Runde gelöst.

Müller verwandelte zwei Strafstöße (29. Minute/45.+1) und traf kurz vor dem Ende auch noch per Kopfball (88.) - seine Treffer zwei, drei und vier im dritten MLS-Spiel. Bereits bei seinem Premieren-Tor zum 3:2-Erfolg gegen St. Louis war er vom Elfmeterpunkt erfolgreich gewesen.

Dazu bereitete der Ex-Nationalspieler auch den fünften Treffer der Whitecaps perfekt vor. Emmanuel Sabbi schlenzte Müllers Vorlage ins Netz (61.). Zuvor hatte der in Italien geborene Angreifer auch das 2:0 besorgt (24.), Mathías Laborda zum 1:0 für Vancouver (18.) getroffen. Der 17 Jahre alte Rayan Elloumi markierte per Kopf das 6:0 (80.).

Bereits am Dienstag (Ortszeit) geht es für die Whitecaps in der sogenannten Canadian Championship weiter, einer Meisterschaft nur für Teams aus Kanada. Im Halbfinal-Rückspiel trifft Müllers Team auf Forge FC aus der Canadian Premier League. Das Hinspiel endete Mitte August noch ohne den Deutschen 2:2.

Messi vergibt Elfmeter kläglich

Müller ist seit seinem Wechsel eines der Aushängeschilder der MLS, aber längst nicht das einzige. Superstar Lionel Messi verlor mit Inter Miami in Cincinnati deutlich mit 0:3 (0:1) und scheiterte dabei kläglich mit einem Elfmeter beim Stand von 0:0 (32.). Seinen Versuch in Panenka-Manier konnte Torhüter Kristijan Kahlina problemlos parieren. Miami muss um den Playoff-Einzug in der MLS bangen.