Leeds - Nur wenige Wochen nach dem vorzeitigen Abschied bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Trainer Daniel Farke sein neues Engagement bei Leeds United perfekt gemacht. Wie der englische Premier-League-Absteiger mitteilte, einigten sich der Club und der 46-Jährige auf einen Vierjahresvertrag.

In Gladbach war für Farke nach nur einer Saison und Platz zehn schon wieder Schluss. Den einstigen Europapokalfinalisten Leeds soll er als Nachfolger von Sam Allardyce nun zurück in die höchste englische Spielklasse führen. Dies war ihm zuvor mit Norwich City zweimal gelungen, nach dem zweiten Aufstieg gelang zudem der Klassenverbleib in der Premier League.

Farke sagte in einer Club-Mitteilung, er sei sich seiner Verantwortung bewusst. Er wolle die Erwartungen erfüllen und das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen. „Am wichtigsten ist, in diesem Club wieder einen Zusammenhalt und eine Einheit herzustellen“, betonte Farke. Er freue sich auf das erste Spiel in der neuen Saison. Am 6. August geht es für Leeds dann daheim gegen Cardiff City.