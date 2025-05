Entscheidung in Serie A

Neapels Fußballfans feiern den Meistertitel in Italien

Neapel - Die SSC Neapel feierte die italienische Fußballmeisterschaft die ganze Nacht und plant weitere Feierlichkeiten. Am Montag (15.00 Uhr) soll die Meistermannschaft mit offenen Bussen entlang der berühmten Strandpromenade ziehen. Geplant ist eine Parade für rund 100.000 Fans. Auch manche Schulen und Kindergärten sollen an dem Tag geschlossen werden, wie die Stadt mitteilte.

Messerattacken und Schlägereien

Die ausgelassene Stimmung hatte auch Schattenseiten. Laut der medizinischen Vereinigung „Nessuno tocchi Ippocrate“ mussten rund 100 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden – fast dreimal so viele wie an Silvester. Verletzungen durch Feuerwerkskörper, Messerattacken und Schlägereien waren unter anderem die Ursachen. Ein 47-jähriger Mann starb bei einem Rollerunfall – ob es einen Zusammenhang mit den Feierlichkeiten gibt, ist unklar.

Auch die Polizei meldete zahlreiche Einsätze, es gab mehrere Raubüberfälle, Körperverletzungen und Waffenfunde. Besonders Aufsehen erregte die Festnahme eines 26-jährigen TikTokers mit mehrere hunderttausend Followern. Laut Carabinieri versuchte er mit zwei weiteren Personen auf einem Motorroller eine Polizeisperre zu durchbrechen. Als er gestoppt werden sollte, floh er zu Fuß und warf einer geladenen Waffe mit abgefeilter Seriennummer in einen nahegelegenen Park.

Nach einem Handgemenge, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden, konnte er festgenommen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und soll nun untersucht werden.

Die SSC Neapel hatte sich den Meistertitel am letzten Spieltag der Serie A durch ein 2:0 gegen Cagliari Calcio gesichert. Verfolger Inter Mailand nutzte ein zeitgleiches 2:0 bei AC Como nichts.