Noch zweimal spielt die Nationalmannschaft in diesem Jahr. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader am 10. November bekannt.

Nagelsmann gibt Länderspiel-Kader am 10. November bekannt

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader für die abschließenden beiden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr am 10. November bekannt.

Die DFB-Auswahl spielt am 18. November (20.45 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich. Für die Vorbereitung auf die Partien beziehen Nagelsmann und seine Spiele Quartier nahe dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Seine ersten Spiele als Bundestrainer gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) hatte Nagelsmann erfolgreich bestritten. Vor der Heim-EM ab dem 14. Juni 2024 folgen im kommenden März zwei Test-Länderspiele sowie wohl weitere zwei Partien in der direkten Vorbereitung auf das Turnier nach dem Ende der nationalen Ligen.

Bei den November-Spielen noch nicht wieder dabei sein wird einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge Torwart Manuel Neuer. Der langjährige Kapitän hatte am vergangenen Wochenende sein Comeback im Tor des FC Bayern gefeiert, sein bislang letztes Länderspiel hatte Neuer beim Vorrunden-Aus bei der WM Ende 2022 in Katar absolviert. Nummer 1 der DFB-Auswahl ist aktuell Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.