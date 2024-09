Amsterdam - Bondscoach Ronald Koeman hat für den Wechsel des niederländischen Fußball-Nationalspielers Steven Bergwijn nach Saudi-Arabien deutliche Worte gefunden. „Die sportlichen Ambitionen scheinen bei dem Wechsel nicht die Hauptrolle gespielt zu haben“, sagte Koeman über den 26 Jahre alten Angreifer. „Das Thema Nationalmannschaft hat sich damit für ihn im Prinzip erledigt.“

Bergwijn war kurz vor dem Ende der Transferperiode für rund 21 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien gewechselt. Bei Ajax hatte er zuletzt keinen Stammplatz mehr.

„Er hätte bei Ajax bleiben können“

„Ich finde, wenn du 26 bist, muss deine wichtigste Ambition die sportliche sein, nicht die finanzielle“, sagte Koeman. „Er hätte auch bei Ajax bleiben können, das ist doch auch nicht so schlecht, oder? Man muss die Entscheidung akzeptieren, persönlich werde ich das aber nicht tun.“

Die Niederlande, bei der EM in Deutschland erst im Halbfinale an England gescheitert, starten am Samstag in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina in die neue Saison in der Nations League. Drei Tage später trifft das Oranje-Team in Amsterdam auf Deutschland.