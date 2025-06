Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht nach dem 3:0 zum EM-Auftakt mit viel Selbstvertrauen in das zweite Gruppenspiel gegen Tschechien. Das vorzeitige Ticket für die K.o.-Runde winkt.

Trainer Antonio Di Salvo (r) und Spieler Paul Nebel (l) streben den zweiten Sieg an.

Nach dem erfolgreichen EM-Start kann die deutsche U21-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel bereits den Viertelfinal-Einzug perfekt machen. „Wir schauen auf uns und es wäre wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Und dann wäre es natürlich optimal, wenn wir jetzt nach dem Spiel schon weiter wären“, sagte der Mainzer Paul Nebel im Teamquartier in Modra.

So kommt Deutschland weiter

Zum Auftakt hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes dank dreier Tore des Stuttgarter Neu-Nationalspielers Nick Woltemade mit 3:0 gegen Slowenien gewonnen. Tschechien ist am Sonntag (21.00 Uhr/Sat.1) in Dunajska Streda südöstlich von Bratislava der nächste Gegner. Die Tschechen hatten zum Auftakt mit 1:3 gegen England verloren. Gewinnt Deutschland sein zweites Gruppenspiel und Slowenien überrascht nicht mit einem Sieg gegen England, wäre das DFB-Team vorzeitig in der K.o.-Runde.

„Ich denke darüber nach, das Spiel zu gewinnen - und das ist auch unser Ziel. Und alles andere ist mir egal“, sagte Trainer Antonio Di Salvo über Gedankenspiele zum Viertelfinal-Einzug. Er kann gegen Tschechien, gegen das es bei der EM 2023 eine 1:2-Niederlage gab, auf denselben Kader wie zum Auftakt zurückgreifen.

Röhl fehlt weiter - Rückkehr gegen England?

Der Freiburger Merlin Röhl fehlt nach seiner Sprunggelenksverletzung weiterhin. „Da hoffen wir ganz stark, dass er gegen England zur Verfügung steht“, sagte Di Salvo.

Während sich Mitfavorit Spanien beim 3:2 gegen die Slowakei zum Auftakt schwertat, setzte die deutsche Mannschaft durch das 3:0 gleich mal ein Zeichen. „Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir erstmal das Spiel gewonnen haben, aber natürlich dann auch in der Höhe. Das ist einfach auch gut für uns. Es gibt uns Selbstvertrauen“, sagte Nebel. „Aber jetzt ist uns bewusst, dass auch Tschechien eine sehr gute Mannschaft ist und dass wir da wieder alles reinhauen müssen.“