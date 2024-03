Im Winter holen die Bayern den Franzosen Boey als Verstärkung für die Abwehr. Nach der bereits zweiten Verletzung am selben Oberschenkel fällt er nun erneut lange aus.

München - Der FC Bayern München muss erneut länger auf Winter-Neuzugang Sacha Boey verzichten. Der französische Außenverteidiger erlitt im Training einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister bekanntgab.

Der 23-Jährige werde „in den kommenden Wochen“ ausfallen, hieß es. Ob dies bedeutet, dass er in den entscheidenden Phasen dieser Spielzeit womöglich gar nicht mehr zum Einsatz kommt, das präzisierten die Bayern nicht.

Boey war im Winter von Galatasaray Istanbul in die Bundesliga gewechselt. Er bestritt dann aber nur zwei Partien, ehe er wegen eines Muskelfaserrisses ausfiel. Zuletzt kehrte er dann in das Training zurück, verletzte sich nun aber wieder an dem bereits im Februar lädierten linken Oberschenkel.