Möller zu Sportdirektoren-Suche des DFB: Flick einbinden

Frankfurt/Main - Nach Meinung des früheren Welt- und Europameisters Andreas Möller sollte Bundestrainer Hansi Flick in die Wahl des neuen Sportdirektors beim Deutschen Fußball-Bund eingebunden werden.

„Er muss seinem künftigen Partner absolut vertrauen können. Nur das ergibt Sinn“, sagte Möller dem „Kicker“ und betonte: „Der Trainer war, ist und bleibt die entscheidende Person. Flick zieht aus dieser WM hoffentlich seine Lehren.“

Nach dem Rücktritt von Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff werden einige erfahrene Ex-Nationalspieler, darunter Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic (51) und Ex-Weltmeister Per Mertesacker (38) gehandelt. Wer auch immer Sportdirektor werde, der Trainer sei entscheidend in allen Fragen um die Mannschaft, so Möller: „Und dazu gehören neben Training, Taktik, Aufstellung eben auch die Wahl des WM-Quartiers, die Entscheidung über die „Teilnahme“ der Lebenspartner und Kinder der Spieler bis hin zu Darstellungen der Mannschaft außerhalb ihrer originären Aufgaben wie zum Beispiel die „Hand-vor-den-Mund-Aktion“ vor dem Spiel gegen Japan.“