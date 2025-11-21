Fußball-Star Cristiano Ronaldo beeindruckt den US-Präsidenten in Washington. Nach dem Treffen postet Trump ein offensichtlich KI-generiertes Video der beiden beim Kick im Weißen Haus.

Washington - Dieser Besuch wirkt nach: US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach dem Treffen im Weißen Haus in großen Tönen gelobt. Ronaldo sei ein großartiger Junge, schrieb Trump in dicken Lettern bei Instagram. „Es war toll, ihn im Weißen Haus zu treffen. Er ist wirklich klug - und cool!!!“

Dazu postete der US-Präsident ein offensichtlich mit KI generiertes Video, das die beiden beim Fußballspielen im Weißen Haus zeigt - bis die Kamera nach einem Gemeinschaftsschuss der beiden zu Bruch geht. Ein anderes Video des Weißen Hauses, das die beiden zeigt, trug die Überschrift „Two GOATS“, also „Zwei Größte aller Zeiten“.

Ronaldo begleitete saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman

Ronaldo war bei dem Treffen samt Abendessen in der Hauptstadt Washington Teil der Entourage des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Der 40-Jährige steht seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr unter Vertrag.

Der portugiesische Ausnahmespieler schrieb nach dem Besuch bei Instagram: „Jeder von uns hat etwas Wertvolles beizutragen, und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, neue Generationen zu inspirieren, eine Zukunft zu gestalten, die von Mut, Verantwortung und dauerhaftem Frieden geprägt ist.“

Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Vergabe dorthin war unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage umstritten. Ronaldo warb bereits öffentlich für das Turnier.