Miami - Lionel Messi fällt wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte Messis Club Inter Miami mit. Eine genaue Ausfallzeit lasse sich nicht prognostizieren. Der 37-Jährige hatte sich die Verletzung beim Finalsieg Argentiniens gegen Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) bei der Copa América zugezogen. Für Miami stehen bereits in dieser Woche wieder Heimspiele in der MLS an.