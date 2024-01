Miami - Der im bayerischen Neustadt an der Aisch geborene Julian Gressel ist zu Inter Miami und damit zur Mannschaft um Fußball-Weltmeister Lionel Messi gewechselt.

Der 30 Jahre alte amerikanische Nationalspieler, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, unterschrieb einen Vertrag bis einschließlich der Saison 2026 mit einer Option für 2027. Das teilte Inter mit.

In Miami trifft er auch auf Trainer Gerardo Martino, mit dem Gressel 2018 mit Atlanta United die US-Meisterschaft gewann. In der vergangenen Spielzeit holte der Mittelfeldspieler mit Columbus Crew den Titel. Gressel spielt bereits seit September 2013 in den USA.