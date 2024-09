Madrid - Real Madrid muss wahrscheinlich einige Zeit auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Beim 3:2-Zittersieg gegen Deportivo Alavés am Dienstagabend zog sich der 25 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zu. Der spanische Meister teilte zwar die Diagnose, aber keine genaue Ausfallzeit mit. Dennoch dürfte der Stürmer zumindest im Derby am Sonntag gegen Atlético Madrid fehlen.

Laut spanischen Medien drohe sogar eine dreiwöchige Pause, damit wären auch seine Einsätze gegen OSC Lille und den FC Villarreal fraglich. Selbst das Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund am 22. Oktober könnte Mbappé unter Umständen verpassen.

Trainer Carlo Ancelotti hatte nach der vorzeitigen Auswechslung von Mbappé die Fans der Königlichen noch beruhigt. „Ihm geht es bestens, er hat nur eine Belastung gespürt und deshalb um eine Auswechslung gebeten, um keine Probleme zu bekommen“, sagte Ancelotti. Mbappé, der das 2:0 (40. Minute) erzielt hatte, war zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt worden. Doch nun kam die Diagnose. Mbappé machte bislang jedes Spiel für Madrid seit seinem Wechsel aus Paris.