Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior: Sie alle sitzen im Pokal erstmal auf der Bank. Real Madrid zieht dennoch mühelos in die nächste Runde ein. Der nächste Stopp heißt: Saudi-Arabien.

Mbappé & Co. spazieren mit Real ins Pokal-Achtelfinale

Spada/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Cartagena - Superstar Kylian Mbappé hat lange Zeit von der Ersatzbank aus den Spaziergang von Real Madrid ins Achtelfinale des spanischen Fußball-Pokals mitverfolgt. Trainer Carlo Ancelotti konnte es sich beim lockeren 5:0 (3:0) gegen den Viertligisten Deportiva Minera erlauben, vielen Spitzenkräften vor der Reise nach Saudi-Arabien zum Supercup eine Verschnaufpause zu gönnen.

Mbappé machte es sich mit einer über den Kopf gezogenen hellblauen Kapuze bis zur 63. Minute an der Seitenlinie gemütlich, ehe er für seinen Landsmann Eduardo Camavinga eingewechselt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt führte die B-Mannschaft der Madrilenen, die Kräfte schonen konnte, bereits mit 4:0. Fede Valverde brachte den überlegenen Tabellenführer der Primera Division in der fünften Minute in Führung. Camavinga (13.) und Arda Güler (28.) erhöhten noch vor der Pause. Altstar Luka Modric (55.) und schließlich wieder Güler (88.) legten nach dem Seitenwechsel nach.

Real bestreitet am Donnerstag in der King Abdullah Sports City von Dschidda in Saudi-Arabien das Halbfinale um den spanischen Supercup gegen RCD Mallorca.