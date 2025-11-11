Wo soll Joshua Kimmich spielen? Diese Diskussion gibt es immer wieder. Der Rekord-Nationalspieler hat eine klare Meinung.

Wolfsburg - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht in Joshua Kimmich die zentrale Figur im aktuellen Nationalteam. „Wir haben im Zentrum viel Qualität, aber die größte Persönlichkeit ist für mich Kimmich. Spieler wie er sollten die zentralen Positionen besetzen. So wie Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira bei der WM 2014“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Mit dem Mittelfeld-Duo Schweinsteiger und Khedira war Deutschland vor elf Jahren in Brasilien letztmals Weltmeister geworden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt Kimmich derzeit wieder auf der rechten Abwehrseite ein. Bei Bayern München agiert der 30-Jährige dagegen im defensiven Mittelfeld. „Kimmich wäre bei mir auch in der Nationalelf im Mittelfeld gesetzt. Neben ihm würde ich, je nach Gegner, Aleksandar Pavlovic oder Leon Goretzka einsetzen“, schrieb Matthäus. Zentrale Figur sei aber einfach Kimmich. „Derjenige, der im Spiel gesucht wird, ist Kimmich.“

Erst in Luxemburg, dann in Leipzig gegen die Slowakei

Deutschland spielt am Freitag in der WM-Qualifikation auswärts (20.45 Uhr/RTL) gegen den punktlosen Gruppenletzten Luxemburg. Am Montag (20.45 Uhr/ZDF) trifft die Mannschaft von Nagelsmann in Leipzig auf die Slowakei. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) an.