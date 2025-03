Leon Goretzka ist nach 16 Monaten zurück im DFB-Kader. Lothar Matthäus will den Bayern-Profi im Nations-League-Viertelfinale von Beginn an sehen. Auch zur Torwartfrage hat er eine klare Meinung.

Dortmund - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka sollte nach Ansicht von Lothar Matthäus in der Nations League gegen Italien von Beginn an spielen. „Er ist zurück im DFB-Team und gehört meiner Meinung nach auch in die Startelf. Für mich war immer unverständlich, was mit ihm passiert ist, speziell bei Bayern München. Jetzt ist er wieder obenauf. Das zeigt nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Einstellung und seinen Charakter“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Bayern-Profi nach 16 Monaten zurück in die Fußball-Nationalmannschaft geholt. Die DFB-Elf tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) zum Viertelfinal-Hinspiel in Mailand an. Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger zieht als Gastgeber ins Final Four des UEFA-Wettbewerbs im Juni ein.

„Auf Leon kann man sich immer verlassen und ich bin überzeugt, dass er auch in der Nationalmannschaft abliefert und seine Leistung bringt. Die Position auf der Doppel-Sechs ist ihm auf den Leib geschnitten“, urteilte Matthäus weiter.

Matthäus: Nübel die klare Nummer eins im Tor

Auch zum Torwart-Dreikampf zwischen Alexander Nübel, Stefan Ortega und Oliver Baumann hat der 63 Jahre Rekord-Nationalspieler eine klare Meinung. „Von den Torhütern, die gegen Italien im Kader stehen, ist Alexander Nübel für mich die klare Nummer eins“, schrieb Matthäus.

Ortega werden ohnehin keine Chancen auf den Platz im Tor zugeschrieben. Der Premier-League-Keeper habe bei Manchester City zuletzt nicht viel gespielt und sich dadurch leistungsmäßig kaum zeigen können. Baumann fehle nach seiner langen Verletzungspause noch der Rhythmus. „Er kann noch gar nicht wieder in Topform sein. Dagegen spielt Robin Zentner in Mainz eine überragende Saison und hätte eine Einladung zur Nationalmannschaft verdient gehabt“, befand Matthäus.