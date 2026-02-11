Ausgeschieden in der Champions League, eine 0:5-Klatsche bei PSG: Das hat Konsequenzen für Trainer De Zerbi.

Marseille - Roberto De Zerbi ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Das gab der französische Traditionsverein wenige Tage nach dem 0:5 bei Paris St. Germain bekannt. Demnach sei die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen geschehen.

Mit dem 46 Jahre alten Italiener schied Marseille zuletzt in der Champions League in der Ligaphase aus. In Frankreich belegt das Team Rang vier. De Zerbi war im Sommer 2024 Trainer von Marseille geworden. In der vergangenen Saison hatte der Coach Olympique zur Vizemeisterschaft geführt.