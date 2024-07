Manchester City gibt den ersten Neuzugang in diesem Sommer bekannt. Ein junger brasilianischer Offensivspieler wechselt zum Premier-League-Club - und erhält einen langfristigen Vertrag.

Manchester - Der englische Meister Manchester City hat den brasilianischen Fußball-Nationalspieler Savinho verpflichtet. Wie der Premier-League-Club bekanntgab, erhält der 20-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Der Offensivspieler kommt vom französischen Club Estac Troyes. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro betragen.

In der vergangenen Saison war Savinho - auch unter dem Namen Sávio bekannt - zum FC Girona nach Spanien ausgeliehen worden. Der Club wurde in der Liga Dritter hinter Meister Real Madrid und dem FC Barcelona. Troyes und Girona sind beide Teil der City Football Group, zu der außer Manchester City auch New York City und andere Teams auf der Welt gehören.