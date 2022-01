Man United gegen Aston Villa: Coutinho ärgert Rangnick

Birmingham - Der deutsche Trainer Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen weiteren Rückschlag in der englischen Premier League kassiert.

Der Fußball-Rekordmeister verspielte gegen Aston Villa eine Zwei-Tore-Führung und kam nur zu einem 2:2 (1:0). Der ehemalige Bayern-Profi Philippe Coutinho traf bei seinem Debüt für Villa.

Mit einem Doppelpack von Bruno Fernandes (6./67. Minute) waren die Gäste, bei denen Superstar Cristiano Ronaldo verletzungsbedingt fehlte, im Villa Park in Führung gegangen. Fernandes profitierte bei seinem ersten Tor von einem kuriosen Patzer des Villa-Torhüters Emiliano Martinez, dem der Ball zwischen den Beinen durchrutschte.

Coutinho trifft nach Einwechslung

Jacob Ramsey (77.) erzielte den Anschlusstreffer. Dann traf der eingewechselte Coutinho, der in der 68. Minute aufs Feld gekommen war, zum umjubelten Ausgleich (82.). Die Verpflichtung des Brasilianers, der bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen ist, war erst wenige Tage zuvor fix geworden. Coutinho hatte mit Villa-Coach Steven Gerrard vor Jahren gemeinsam beim FC Liverpool gespielt.

Vor Kurzem hatten sich beide Clubs im FA Cup gegenüber gestanden. Die Rangnick-Elf war durch einen glücklichen 1:0-Sieg im Old Trafford in die nächste Pokalrunde eingezogen. Aston Villa waren in der Partie zwei Treffer aberkannt worden. Zuvor hatte Man United in der Liga zuhause mit 0:1 gegen die Wolverhampton Wanderers verloren. Der Club war am Samstagabend Tabellensiebter.