Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stürmer Karim Onisiwo verlängert. Der Österreicher bleibt nun bis 30. Juni 2026 und damit zwei Jahre länger als bislang angepeilt, wie die Mainzer am Sonntag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart mitteilten.

„Zwischen Karim und unserem Verein, aber auch der Region besteht eine tiefe Verbindung – umso schöner, dass das Kapitel Mainz 05 für ihn noch längst nicht abgeschlossen ist“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt.

Der 31 Jahre alte Onisiwo spielt seit 2016 für Mainz. „Seither hat sich Karim zum Führungsspieler entwickelt, in der Startelf festgespielt und sich mit seiner Familie auch in dieser Stadt festgelebt“, sagte Schmidt. Onisiwo selbst betonte die tolle Entwicklung des Clubs aus Rheinhessen. „Entsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, mich auch die kommenden Jahre an Mainz 05 zu binden“, sagte der Profi. Onisiwo und seine Familie fühlen sich Mainz verbunden, beide Söhne des Stürmers sind dort geboren.