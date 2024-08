Mit fast 80 Jahren tritt der Veteran Mircea Lucescu noch einmal an, als Coach der Nationalelf seines Landes. Er sieht sich dabei durchaus auch als Beispiel für andere Senioren.

Mircea Lucescu will es mit 79 Jahren noch einmal wissen: Er tritt als neuer Nationaltrainer Rumäniens an

Bukarest - Mircea Lucescu ist neuer Trainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft. Rumäniens Fußballverband ernannte den 79-Jährigen am Dienstag zum Nachfolger von Edward Iordanescu, der nach dem EM-Aus der Rumänen seinen Vertrag nicht mehr verlängert hatte. Sein Vertrag soll zwei Jahre gültig sein.

„Die ganze Fußballwelt in Rumänien muss zu mir halten. Ich bin davon überzeugt, dass vor allem all jene zu mir halten werden, die älter als 70 Jahre sind, weil sie in mir ein Beispiel für berufliche Langlebigkeit sehen“, sagte Lucescu nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax.

Der Verband habe ihn darum gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen, weil er kurzfristig keine andere personelle Lösung gefunden habe, sagte Lucescu weiter. Deswegen habe er sich breitschlagen lassen. „Ich hätte sehr gut stattdessen meinen Urenkel trainieren können. (...) Aber ich konnte der Nationalmannschaft nicht Nein sagen“, sagte er.

Lucescu war schon von 1981 bis 1986 Rumäniens Nationaltrainer und hatte das Team 1984 zur EM geführt. Danach folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtjor Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew.