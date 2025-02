Arne Slot fehlt dem FC Liverpool in zwei Premier-League-Spielen an der Seitenlinie.

Liverpool - Im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft muss Spitzenreiter FC Liverpool vorübergehend ohne Trainer Arne Slot auskommen. Der Niederländer und auch sein Assistent Sipke Hulshoff wurden für zwei Spiele gesperrt. Das Duo wird in der Premier League beim Heimspiel in Anfield gegen Newcastle United am Mittwochabend und auswärts beim FC Southampton am 8. März nicht auf der Bank sitzen.

Tumulte nach Merseyside-Derby

Sowohl Slot als auch Hulshoff hatten im Anschluss an das Merseyside-Derby gegen den FC Everton (2:2) zu Monatsbeginn die Rote Karte sehen. Nach dem späten Ausgleich durch James Tarkowski (90.+8) war es im Goodison Park zu tumultartigen Szenen gekommen. Neben Slot und Hulshoff wurden auch Liverpool-Profi Curtis Jones und Evertons Abdoulaye Doucouré vom Platz gestellt. Zunächst war jedoch unklar gewesen, wie die Strafe ausfällt.

Eine unabhängige Disziplinarkommission entschied nun, das Trainer-Duo mit der Sperre zu belegen, nachdem beide eingeräumt hatten, sich gegenüber den Offiziellen unangemessenen verhalten zu haben. Slot wurde zudem zu einer Geldstrafe von 70.000 Pfund (ca. 85.000 Euro) verurteilt, während Hulshoff 7.000 Pfund (ca. 8.500 Euro) zahlen muss. Obendrein müssen die beiden Vereine jeweils eine Geldstrafe wegen der Vorfälle zählen.

Liverpool auf Meisterschaftskurs

Nach dem Unentschieden beim Lokalrivalen Everton drohte der Tabellenvorsprung Liverpools zu schrumpfen. Inzwischen haben die Reds wieder ein komfortables Polster und führen die Tabelle mit elf Punkten vor dem FC Arsenal an. Die Londoner haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Auch in der Königsklasse darf sich Liverpool Hoffnungen auf den Titel machen. Im Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain am 5. März sitzt Slot wie gewohnt auf der Bank.