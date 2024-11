Liverpool ist unter Klopp-Nachfolger Arne Slot weiter auf Erfolgskurs. Anders dagegen Meister Man City, der sein viertes Pflichtspiel in Serie verliert. Das ist Pep Guardiola noch nicht passiert.

London - Auch dank des überraschenden Coups des deutschen Trainers Fabian Hürzeler hat der FC Liverpool in der englischen Premier League die Tabellenführung ausgebaut. Die Reds verbuchten beim 2:0 (1:0) gegen Aston Villa den neunten Sieg im elften Saisonspiel und liegen nun fünf Punkte vor Meister Manchester City. Denn die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola verlor überraschend beim von Ex-Pauli-Coach Hürzeler trainierten Außenseiter Brighton & Hove Albion 1:2 (1:0). Damit kassierte Guardiola erstmals in seiner Trainerkarriere vier Pflichtspiel-Pleiten in Serie.

Darwin Nunez (20.) und Mohamed Salah (84.) machten den Sieg für Liverpool perfekt. Damit bleibt die Mannschaft von Klopp-Nachfolger Arne Slot weiter auf Erfolgskurs. Erst am Dienstag hatten die Reds mit 4:0 gegen den deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen in der Champions League gewonnen, womit Liverpool als einzige Mannschaft vier Siege in vier Spielen holte. Sorgen bereitete gegen Aston Villa allerdings die Verletzung von Nationalspieler Trent Alexander-Arnold, der nach 25 Minuten schon vom Platz musste.

Das Hürzeler-Team kam nach dem frühen Rückstand durch Torjäger Erling Haaland (23.) in der zweiten Halbzeit dank der Treffer von Joao Pedro (78.) und Matt O’Riley (83.) zum Sieg. Brighton ist damit vorerst Tabellenvierter.