Legende rühmt Legende: Wahnsinn, was Müller geleistet hat

Gedenken an den „Kaiser“

München - Die als Mr. Wembley gerühmte Bayern-Ikone Arjen Robben (41) hat die großen Verdienste von Thomas Müller für den deutschen Fußball-Rekordmeister hervorgehoben. „Was soll man über Thomas sagen? Er ist schon jetzt eine Legende und wird das immer bleiben bei diesem Verein. Das ist schon Wahnsinn, was er geliefert hat“, sagte Robben beim Franz-Beckenbauer-Cup in München.

Robben hat seit seinem Siegtor beim Champions-League-Triumph des FC Bayern im Jahr 2013 gegen Borussia Dortmund den Status eines ganz großen Fußball-Helden in München. Müller war damals sein Mitspieler. Aber irgendwann komme auch bei Müller der Moment des Karriereendes, sagte Robben, der zusammen mit Franck Ribéry im SAP Garden für die Rückkehr von „Robbery“ sorgte. Als legendäre Flügelzange prägten die beiden eine Fußball-Generation.

Spannende Müller-Frage

Müllers Zukunft beim FC Bayern München ist offen. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft am Saisonende aus. Müller, der bald ein Vierteljahrhundert beim FC Bayern ist, hat sich in der Frage der Zukunft nicht festgelegt.

„Es gibt mit Thomas einen ganz besonderen Spieler. Es gibt mit Leroy einen besonderen Spieler. Und es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann“, sagte Sportvorstand Max Eberl dieser Tage. Gespräche mit dem Trio würden „zeitnah“ geführt. Auch die Verträge von Leroy Sané und Dier laufen am Saisonende aus.

Robben - Rückkehr zum FC Bayern?

Für Robben, der von 2009 bis 2019 für den FC Bayern spielte, bleibt München „das zweite Zuhause“. Er lebt mit seiner Familie in den Niederlanden. Er genieße Familienzeit und wolle Zeit nachholen, die er während der Karriere verpasst habe, sagte Robben, der in der Jugendabteilung des FC Groningen arbeitet.

Ob er eines Tages in neuer Rolle zum FC Bayern zurückkehrt? „Im Moment bin ich glücklich. Wir sind natürlich auch wieder in die Heimat zurückgezogen und das hat auch einen Grund“, sagte der frühere Star von Real Madrid und dem FC Chelsea. Robben hatte seine Karriere im Sommer 2021 in Groningen beendet.