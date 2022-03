Lasershow statt Fußball Irreguläres Elfmeterschießen bringt Ägypten um WM-Teilnahme

Es war das große Spiel für beide Teams. In der Neuauflage des Afrika-Cup-Finals standen sich am Mittwochabend Senegal und Ägypten im Kampf um das WM-Ticket gegenüber. Das spiel endete schließlich in völlig irregulären Bedingungen.